Principe William, gaffe ai BAFTA: cosa gli esce di bocca

19 febbraio 2024 a

a

a

Piccola gaffe per il principe William. Accade ai BAFTA, durante la premiazione delle migliori produzioni cinematografiche. Qui il principe del Galles si è fermato nel backstage con i candidati alla Royal Festival Hall di Londra, tra cui la vincitrice della Rising Star Mia McKenna-Bruce, acclamata per il suo ruolo nel film drammatico How To Have Sex. L'attrice 26enne ha vinto il premio dopo aver interpretato Tara, una ragazza che va in vacanza con gli amici, ma qui viene violentata da un altro turista. L'attrice ha detto che spera che il film possa migliorare la "conversazione che abbiamo avuto sul consenso" nella società e aiutare "le persone a parlare delle situazioni che hanno vissuto".

"Come sta tuo papà?": Re Carlo, la risposta di Harry fa tremare la Gran Bretagna

Eppure, senza troppi giri di parole, il figlio di Re Carlo ha ammesso di non aver ancora visto la pellicola. Però, da qui lo scivolone, William ha aggiunto: "Penso che ti sia divertita molto durante tutto il film". Un vero e proprio scivolone se si considera che la pellicola parla di una violenza.