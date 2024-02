Giuseppe Cruciani inchioda la sinistra: "Poi se uno prende il fucile...", vergogna contro Meloni

20 febbraio 2024 a

"C’è un aspirante governatore grillino che si chiama Alessandra Todde, la quale ha detto che questo è un governo di fascisti e che la Resistenza deve iniziare dalla regione Sardegna": Giuseppe Cruciani lo ha ricordato nel suo editoriale all'inizio de La Zanzara di oggi, la trasmissione radiofonica che conduce su Radio24. Poi ha messo in luce il risvolto pericoloso che le parole della Todde possono avere: "Va bene, in campagna elettorale se ne dicono di tutti i colori. Per carità di Dio, questa vorrà un po’ di voti, non so manco chi è. Ora però una segnalazione: la resistenza contro i cosiddetti fascisti era armata e i fascisti venivano spesso impiccati, ammazzati e giustiziati dai cosiddetti partigiani della Resistenza. Ora, se a qualcuno venisse in mente che davvero c’è il fascismo al governo e che la Resistenza parte dalla Sardegna, potrebbe anche pensare di prendere un fucile in mano…".

Il giornalista è poi intervenuto sulla polemica relativa ai poliziotti che a Milano hanno identificato le persone andate a porgere dei fiori per il dissidente russo Alexei Navalny sotto la targa di Anna Politkovskaja: "Ma voi avete davvero paura di essere identificati dalla polizia? Quando state per strada e vi si avvicina un poliziotto e vi chiede i documenti, qual è il problema? Nessuno perché avete la coscienza a posto e non avete fatto nulla di male. E allora qual è il problema? La polizia di stato, i carabinieri, la guardia di finanza, i vigili urbani sono lì per garantire la nostra sicurezza e che nulla accada".

Infine il caso del governatore campano Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi ha chiamato "stro**a" la premier Giorgia Meloni: "Immaginate se al posto di De Luca ci fosse Zaia, Toti o un uomo delle istituzioni di centrodestra che dà della stronz* alla Schlein. Per carità, che Dio ce ne scampi, però potrebbe anche accadere. Secondo voi cosa sarebbe accaduto? I caschi blu dell’ONU, sessismo, richieste di arresto, richieste di dimissioni. Invece a sinistra zero: quasi nessuno ha detto che è sbagliato dare della stronz* a qualcuno".