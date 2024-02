Fedez-Ferragni, lo sfogo di Cruciani: "Voi siete matti! Ca*** loro"

23 febbraio 2024 a

a

a

A La Zanzara, su Radio 24, Giuseppe Cruciani avvisa gli ascoltatori sul caso Ferragnez: "Ragazzi, io vi proibisco da oggi di parlare della separazione tra Fedez e la Ferragni. Presunta o vera, non me ne frega un ca***. Andrò contro corrente, ma non me ne frega un ca***. Sono ca*** loro, non mi interessa. Quelli che parlano di grandi romanzi popolari tra le coppie, non mi interessa".

Quindi osserva: "Però c’è un fatto. I signori del Codacons, un’associazione che dovrebbe difendere in teoria gli interessi dei consumatori, vogliono bloccare una trasmissione. Chiedono il sequestro della trasmissione di Fazio farà un’intervista alla signora Ferragni il prossimo 3 marzo se non ci sarà un contraddittorio perché da sola non può parlare. Ma voi siete matti. Viva la libertà di parola per chiunque, per chiunque".

"Conta il cuore, non il portafogli": Chiara Ferragni da Fabio Fazio, la stoccata di Hoara Borselli

Cruciani, secondo quanto riporta il sito di Nicola Porro, ha poi concluso riprendendo le dichiarazioni del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che collegava il tasso di natalità con il cambiamento climatico: "Infine, terza cosa. Leggo su qualche giornale che il primo cittadino bolognese dice a un convegno sulla natalità che se non si fanno più bambini è anche per l’ambiente. No, amico mio. Se non si fanno più bambini è per i quattrini. Nessuno è preoccupato per l’ambiente. Nessuna coppia che vuole mettere al mondo i figli è preoccupata. Non gliene frega una mazza a nessuno".