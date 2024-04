L'aria che tira, rissa Morani-Gasparri: "Ma che stai a dì?". Parenzo ferma tutto: pubblicità

03 aprile 2024 a

a

a

Una provvidenziale pubblicità, nel nome di Urbano Cairo. Si salva in corner David Parenzo, disinnescando la rissa in diretta a L'aria che tira, su La7, tra Maurizio Gasparri e Alessia Morani.

Tema dossieraggio. Il senatore di Forza Italia chiama in causa l'ex procuratore antimafia di Reggio Calabria Cafiero De Raho, "poi diventato procuratore antimafia nazionale, che poi diventa deputato del Movimento 5 Stelle che sono quelli della Via della Seta, a proposito di soldi dall'estero. Abbiamo svenduto gli interessi nazionali alla Cina". La Morani, ex deputata Pd, e Daniela Preziosi firma del Domani insorgono: "Ma che stai a dì", "Ma che confusione mamma mia, facciamo il minestrone".

Una centrale per spiare i vip in hotel: dossieraggio, l'inquietante caso della "Squadra Fiore"

"Lei non si fida neanche di Nordio? Lei non si fida dei magistrati, quindi neanche di Nordio", è la domanda maliziosa di Parenzo a Gasparri, che replica secco: "Di Nordio mi fido ma mi fido poco della magistratura".

"Sei solo un vedovo del potere": FdI picchia duro su Conte, fango cancellato

In studio, la Morani si sbraccia portandosi le mani al viso: "Nordio, il ministro della Giustizia del governo Meloni, è un ma-gi-stra-to!", scandisce sillabando. Ma Gasparri procede imperterrito: "Il capo di gabinetto del ministro Orlando è diventato procuratore nazionale antimafia. Melillo, si candiderà anche lei come Cafiero de Raho?". E Parenzo sbroglia la matassa con un sorriso: "Pubblicità, se non mando la pubblicità mi telefona Cairo!". E intanto, alle sue spalle, continua a scatenarsi l'inferno con Gasparri e Morani che si urlano contro.