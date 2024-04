Giulio Sapelli: "L'America torni a essere il leader mondiale"

27 aprile 2024 a

Forte di diecimila mercenari greci, Ciro il giovane partì dalle coste dell’Egeo per spodestare il fratello Artaserse dal trono persiano. La sua morte nella battaglia di Cunassa lasciò l’esercito senza una guida, costringendolo a una disastrosa ritirata nel disperato tentativo di tornare in patria. Una sorte che, secondo Giulio Sapelli, riguarda gli Stati Uniti e tutto l’Occidente.