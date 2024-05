Selvaggia Lucarelli insulta Ceccardi: "Pensa di essere fig***". La replica: "Ero incinta"

01 maggio 2024 a

a

a

Bodyshaming sì, ma solo se lo fa la sinistra. È la lezione di oggi, made in Selvaggia Lucarelli. L'opinionista tv ha deciso di passare al vaglio i vari manifesti elettorali che la Lega sta producendo per le elezioni europee. Da quelli generali di Salvini, fino a quelli dei singoli candidati. In particolare, a finire nel mirino di Selvaggia è stata Susanna Ceccardi, parlamentare uscente del Carroccio e ricandidata nella circoscrizione centrale.

La Ceccardi ha avviato una campagna social molto chiara: "o me o lei". E quelle lei sono le donne che rappresentano la deriva che la sinistra sta cercando di imboccare. Sempre più a sinistra, in modalità centro sociale. Ecco quindi che la prima card è presto fatta: o me o Ilaria Salis. Ma anche la seconda è facilmente intuibile: o me o Elly Schlein. Niente di strano, una campagna politica impostata sulla contrapposizione di idee.

"Cancellati in nome di un falso multiculturalismo". Islam, la Ceccardi contro Laura Boldrini

Eppure alla Lucarelli non è andata giù, lei ci ha visto subito il marcio. "Susanna Ceccardi che si sente Miss Toscana mi fa morire. Se ti piacciono quelle che pensano di essere fig*** nonostante tutto vota Lega". Non contenta degli insulti, Selvaggia ha voluto postare nelle storie di Instagram anche alcune vecchie foto della Ceccardi.

L'eurodeputata leghista ha quindi voluto rispondere agli insulti. Sulle pagine del Giornale, neanche ce ne fosse bisogno, ha ribadito il senso della sua campagna social: "La contrapposizione tra me da un lato e Ilaria Salis ed Elly Schlein dall’altro ha chiaramente motivazioni politiche. Per quanto riguarda la Salis, io sono fiera di rappresentare le istanze dei tantissimi cittadini di buon senso che chiedono legalità, sicurezza, rispetto delle regole democratiche. Tutto il contrario di una persona candidata al Parlamento europeo nel tentativo di ottenere un salvacondotto, qualora fosse condannata. Io sono incensurata mentre la Salis è a processo accusata di reati gravi e ha già avuto condanne per altri episodi assai discutibili, avvenuti in passato".

"Siamo nel 2024 per la nascita di Cristo". Susanna Ceccardi dà una lezione alla sinistra sul Ramadan

L'ex sindaco di Cascina è poi tornata sulla polemica del bodyshaming: "La polemica social sul bodyshaming con Selvaggia Lucarelli mi fa sorridere. Nel post in cui mi contrappongo alla Schlein, ho preso la foto ufficiale che compare sul profilo youtube della segretaria del Pd. La Lucarelli mi ha accusata di fare bodyshaming. Quindi la Schlein avrebbe fatto bodyshaming a se stessa, sul proprio profilo?". Infine la stoccata sulle sue foto pubblicate nelle storie della Lucarelli: "In compenso, la stessa Lucarelli ha poi postato una serie di foto in cui, lei sì, mi fa bodyshaming. Tra queste foto, ce n’è una, in particolare, in cui sono in sovrappeso. E lo sa perch*? Perché ero al nono mese di gravidanza: è stato il periodo più bello della mia vita e ne vado fiera!"