PiazzaPulita, Selvaggia Lucarelli estrema su Chiara Ferragni: "Quale lavoro? È morta"

Il crollo è stato di quelli verticali, il pandoro gate e tutti gli strascichi che ha portato con sé ha fatto precipitare l’impero social di Chiara Ferragni in pochi mesi. Engagement allo 0,18%, reaction a -90% su Instagram. E su TikTok va pure peggio. Quale futuro professionale per una donna all’apice per tanti anni e ora, improvvisamente, finita in un cono d’ombra preoccupante? Di questo si discute a Piazzapulita, programma di approfondimento politico e sociale di La7 condotto da Corrado Formigli. Tra gli ospiti c’è Selvaggia Lucarelli, giornalista che su Chiara e Fedez ha scritto fiumi di parole, tra cui l’ultimo libro Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez.

Formigli fa una domanda precisa: “Credi che Chiara Ferragni non tornerà a galla sui social, non potrà fare questo lavoro in futuro?”. E la Lucarelli non ha dubbi al riguardo, anzi, lancia una vera e propria sentenza, partendo anche da una battuta: “Intanto mi verrebbe da dire… quale lavoro Corrado? Io credo una cosa, che Chiara Ferragni non abbia ancora realizzato che ‘Chiara Ferragni’ è morta, nel senso che quella che esisteva prima non potrà esistere mai più. Lei dovrebbe ripartire da zero, non può pensare di recuperare il suo ruolo sui social come era prima".

E ancora: "Quando penso a lei, penso a una sorta di prestigiatore, di mago che è sul palco. Sta facendo una magia, incanta tutti due, quattro ore, tutti le credono, tutti credono a quello che sta facendo. Ad un certo punto si scopre la doppia cucitura della manica, il doppiofondo del cilindro e s'intravede la carta o il topolino. Non puoi più chiedere al tuo pubblico di continuare a crederti – spiega la giornalista del Fatto Quotidiano - e andare avanti con il tuo numero come se niente fosse. Devi cambiare numero. Io credo che lei non possa più fare l'influencer come l'ha fatta prima, ma, naturalmente, non credo che non abbia una seconda opportunità. Tra l'altro credo che disponga di molti soldi, quindi possa gestirli in molti modi, può fare l'imprenditrice molto bene”.

