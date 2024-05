David Parenzo, la gag ansimante: "Meloni, le porto la sedia! Solo 19 minuti"

27 maggio 2024 a

A ventiquattro ore di distanza, continua a tenere banco il videomessaggio di Giorgia Meloni inviato a La7, sessanta secondi di appello elettorale in vista delle europee. Un videomessaggio in cui il premier ha rifilato una stoccata alla rete, rivolgendosi ai suoi telespettatori, ricordando come non ci si incontri da parecchio tempo e ciò nonostante tutti i pericoli paventati dai vari conduttori a causa del governo in carica ("deriva autoritaria", "catastrofe economica") non si siano concretizzati, ovviamente. Il video, come è noto, ha fatto imbestialire Corrado Formigli, il quale ha parlato di "un insulto a milioni di italiani" (ma quale?).

Bene, lo stesso video dà lo spunto anche a David Parenzo per una sorta di sceneggiata proposta all'apertura della puntata de L'aria che tira di oggi, lunedì 27 maggio. "Mancano 12 giorni al voto delle europee e la campagna elettorale si scalda, ogni giorno di più", premette il conduttore. Il quale poi aggiunge che "dobbiamo partire da questa sedia: è la sedia per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". Ed ecco che mostra una sedia bianca, sopra un cartello con il nome del presidente del Consiglio. "Come sapete ha deciso di fare come tutti i leader un messaggio autogestito, mandato anche da questa rete in onda. La particolarità è che Meloni ha deciso di parlare direttamente a noi, al pubblico de La7", afferma Parenzo senza ricordare che il video era stato confezionato ad-hoc per La7. Imprecisione di non poco conto.

"Avete capito? Si è rivolta direttamente a voi! Peccato però che noi in questi due anni di governo la abbiamo invitata ogni giorno a tutte le trasmissioni de La7". E ancora: "Visto che la distanza da qui a Palazzo Chigi è davvero poca... eccola qua, Google Maps mostra che sono 19 minuti in macchina, forse con la scorta ci si mette anche meno. In 19 minuti può arrivare qui e avrà la possibilità di intervenire a tutte le nostre trasmissioni di informazione", sottolinea mostrando il tracciato su Maps. E ancora, ecco che fa l'elenco di tutte, ma proprio tutte, le trasmissioni di informazione de La7 a cui Meloni non è andata.

Si arriva all'atto finale della sceneggiata. Parenzo prende in mano la poltroncina bianca, evidentemente di un certo peso. "Io sono disposto a portarle la sedia in tutte le trasmissioni dove vuole venire, a patto però che lei venga qui perché la democrazia è bella se si fanno le domande. È questa l'unica cosa che dobbiamo fare, le domande", conclude Parenzo ansimando. Cala il sipario.