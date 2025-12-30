Imam Torino, la Corte d'Appello conferma il "no" all'allontanamento: resta in Italia

La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il "no" all'allontanamento immediato dall'Italia di Mohamed Shahin, Imam di Torino colpito da un provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi. I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. Secondo quanto è trapelato, anche per i magistrati di seconda istanza Shahin deve essere considerato un "richiedente asilo" e quindi non può essere rimpatriato in attesa che si definisca la sua posizione.

"La moschea Omar di Torino, che Imam Shahin si pregia di guidare, collaborava attivamente con l'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, che sarebbe al centro delle operazioni finanziarie di cui all'ordinanza della procura di Genova nei confronti di Hannoun, secondo gli inquirenti presidente della stessa associazione - aveva detto Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera -. Lo ammette la stessa moschea nella propria attività di propaganda annunciando venerdì di sermoni dedicati a Gaza. Ora come non si fa a ritenere pericoloso chi, come da indicazioni del Governo Meloni, doveva già essere espulso dal territorio nazionale? A conferma della pericolosità del sedicente Imam Shahin, non ci sarebbe solo l'intercettazione emersa dall'inchiesta, ma un filo inquietante che lo collega ad Hannoun con collaborazioni attive, di cui parla chiaramente quel materiale che sottopone all'attenzione degli inquirenti e del Viminale Peraltro è la stessa moschea Omar che sui social condivide convegni in cui si annuncia la presenza di Hannoun, oltre che quella degli indagati Lana e di Falstin".