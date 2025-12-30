Affari tuoi, "roba da ufficio inchieste": esplode lo scandalo

"Altra puntata da ufficio inchieste". Prima ancora dei titoli di coda, i telespettatori di Affari tuoi si scatenano per la partita di Roberto. Il giovane militare delle Marche, accompagnato in studio dalla fidanzata, è il concorrente della puntata di martedì sera 30 dicembre, l'ultima dell'anno, del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E sono "soldi sicuri!", perché la coppietta arriva alla fine con due pacchi rossi pesantissimi. Qualcuno, su X, però ha di che ridire:

"Ha 75.000 o 100.000 e il Dottore l'ha sempre spinto a rifiutare facendo offerte ridicole. Beh è l'ultima dell'anno, impossibile non vincere".

Altri malignano: "Non ha mai guardato la ragazza quando ha visto che erano soldi sicuri, non la calcola nemmeno!", "Bello come si sia totalmente disinteressato della ragazza dopo il balletto". In tanti festeggiano: "Finalmente soldi a due ragazzi semplici e simpatici", "La puntata più bella del 2025 sono così felice se lo meritano. Evvai!", "Per alcuni concorrenti si é felici come se fosse un tuo parente o amico caro a vincere", "Sono così contenta, fa tanti sacrifici ed è giusto che la vita gli restituisca qualcosa".

Una telespettatrice ironizza: "Finestre, porte e una batteria di pentole per la fidanzata". Il motivo? Le confessioni di Roberto a inizio puntata: "L'ho sfidata pure", dice della fidanzata. "E che sfida hai lanciato?", chiede curioso De Martino. "Perché volevo vedè se sapeva cucina'", "Proprio una roba da anni Cinquanta, se non Trenta, Venti...", replica sconvolto il conduttore. "Eh ma penso per il futuro", "Certo certo, il corredo te l'hanno fatto sì?". Herbert Ballerina aggiunge: "E poi voleva sapere se c'era un pezzo di terra...". "No no quello no. Però l'amore passa, la fame no", la risolve con una battuta il concorrente. E a De Martino non resta che rivolgersi al pubblico: "Signori, mi dispiace. Siamo negli anni Venti come avrete potuto capire ma c'è ancora domani, come direbbe Paola Cortellesi".