Affari tuoi, De Martino gela Roberto: "Anni Venti"

"Ah, roba da anni Venti". A un certo punto della puntata di Affari tuoi, l'ultima del 2025, Stefano De Martino resta sbigottito davanti alle confessioni del concorrente. In studio, dietro al tavolo, c'è Roberto, militare dalle Marche, accompagnato dalla fidanzata. Una coppietta per chiudere l'anno del quiz show dell'access prime time di Rai 1.

Il ragazzo è giudicato subito molto simpatico dai telespettatori che seguono e commentano la partita in tempo reale su X, anche se qualcuno sembra trasalire per la forte cadenza marchigiana: "Che grezzo", scrive un utente. "Oddio ma anche io parlo così?", si chiede un corregionale di Roberto.

Poi si entra un po' più nel privato e il concorrente spiega com'è nato l'amore per la fidanzata. "L'ho sfidata pure", ammette. De Martino si incuriosisce: "E che sfida hai lanciato?". "Perché volevo vedè se sapeva cucina'", "Proprio una roba da anni Cinquanta, se non Trenta, Venti...", replica sconvolto il padrone di casa. "Eh ma penso per il futuro", "Certo certo, il corredo te l'hanno fatto sì?". "E poi voleva sapere se c'era un pezzo di terra...", aggiunge con una battuta Herbert Ballerina, a cui Roberto replica pronto con un altro motto di spirito dal sapore agreste, un po' d'altri tempi: "No no quello no. Però l'amore passa, la fame no". "Signori, mi dispiace - taglia corto De Martino -. Siamo negli anni Venti come avrete potuto capire ma c'è ancora domani, come direbbe Paola Cortellesi".

Per la cronaca, Roberto e fidanzata arrivano alla fine con due pacchi rossi, da 75mila e 100mila euro. Soldi sicuri. "Finestre, porte e una batteria di pentole per la fidanzata", li incorona una spettatrice da casa.