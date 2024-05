La revolucion di Papa Francesco

28 maggio 2024 a

Non è un caso che oggi i più grandi avversari del politicamente corretto siano due argentini con un «caliente» sangue italiano: Javier Milei e Jorge Mario Bergoglio. Il presidente dell’Argentina ha vinto le elezioni con la motosega e un linguaggio ardente, colorato, che va dritto al punto. Cito Milei perché in questa storia c’è una questione di carattere, di temperamento, di latitudine, di pensiero non ancora annientato dal conformismo, una «revolución».