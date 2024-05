Papa Francesco? "Non si tiene più": rumors in Vaticano dopo la gaffe sui gay

28 maggio 2024 a

"Guardate: c'è già un'aria di frociaggine in giro che non fa bene. C'è una cultura odierna dell'omosessualità rispetto alla quale chi ha un orientamento omosessuale è meglio che non sia accolto". Le parole di Papa Francesco pronunciate nell'incontro di lunedì scorso a porte chiuse con i Vescovi italiani hanno fatto "sussultare gli stessi vescovi e provocato imbarazzo anche se il Pontefice ha utilizzato quella espressione per mettere in guardia i presenti sul fatto che quello che per la cultura di oggi sembra la cosa più normale, per il ministero ordinato non lo è, esponendo i giovani al rischio di "cadere".

"Non si tiene", continuano a ripetere ai piani alti della Santa sede. C'è "nervosismo", scrive il Corriere della Sera in un retroscena, anche se "nessuno mette in dubbio che si sia trattato solo di una gaffe" e che Bergoglio "talvolta inciampi in un italiano un po’ creativo senza essere consapevole delle sfumature".

"Papa Francesco da icona progressista a V.Q.": compagni in tilt per il "troppa frociaggine"

L’intervento del Pontefice - secondo alcuni vescovi presenti all’incontro - è stato accolto anche con delle risate ma anche con stupore. La selezione e formazione dei sacerdoti, e quindi anche l’accesso ai seminari, è da tempo al centro dell’attenzione della Chiesa.

La linea tracciata, già dal 2005, sul tema dell’accesso è che "la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay".