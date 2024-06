Sgarbi-Boralevi, rissa a La7: "Non sei serio", "Non so chi sei"

07 giugno 2024 a

a

a

Nervi tesi a L'aria che tira, su La7, tra Vittorio Sgarbi e Antonella Boralevi. Il critico d'arte, sindaco e ora candidato alle europee con Fratelli d'Italia è collegato dal suggestivo golfo di Napoli, comodamente seduto su una terrazza con il Vesuvio sullo sfondo. Uno scenario ameno che lo scatena, con irriverenti giudizi sul conto di David Parenzo: "Dici sempre cose inutili. Parli di social card, di Lollobrigida... Ma parla di qualcosa che abbia a che fare con le idee, col pensiero, la bellezza. Chiudi la trasmissione e vieni qua, dico a Cairo di pagarti lo stesso, ti faccio pagare da Cairo per non fare niente. Fa più ascolto la televisione vuota di te".

Parole che il conduttore accoglie con un sorriso ma che la Boralevi non sembra apprezzare particolarmente. "Ma scusa Vittorio, la social card è un argomento che interessa almeno un italiano su dieci. Stai dicendo una cosa così, divertente, ma non è serio!".

"Pronto a governare la Campania": Sgarbi vuole far fuori De Luca, caccia alla poltrona

"Non so chi tu sia ma non sei qui a farmi lezioni di serietà!", replica secco il professore, che probabilmente non ha un video davanti. "Dico che Parenzo non è serio per definizione e che parlare della social card lo rende governativo e basta. Sono battute, se non capisci le battute fai tu il programma con Parenzo e fai la stampa di regime".

"Stai zitto! Vattene! Capra!". Sgarbi, la lite al comizio deserto: il video fa il giro d'Italia | Guarda