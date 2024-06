Luca Mercalli candidato in Piemonte? Flop storico, zero voti

13 giugno 2024 a

Neanche un parente, un amico. Nessuno. Luca Mercalli era candidato alle amministrative a Usseaux, in Piemonte, piccolo comune alpino a un tiro di schioppo dal confine con la Francia. Il climatologo, volto televisivo quasi fisso di Che tempo che fa, da Fabio Fazio, e voce istituzionale della "generazione Greta Thunberg", non ha raccolto nemmeno un voto. Una bella botta, anche per chi magari non si aspettava un diluvio di preferenze sulle schede.

"Da uomo di scienza considero ogni esperimento utile", la prende sul ridere Mercalli, che avrebbe potuto esportare il suo farfallino d'ordinanza nel consiglio comunale della cittadina in provincia di Torino. E invece niente: "Mi ha sorpreso ma in fondo la diffidenza da parte di Usseaux nei miei confronti non è tanto diversa da quella che, in tutto il mondo, investe i temi ambientali", racconta Mercalli a la Stampa, riferendosi alle critiche per alcune sue uscite sul clima impazzito giudicate spesso, anche da qualche collega, fin troppo allarmistiche.

"Dal mio punto di vista ci rido su. Non ho certo bisogno di essere eletto per avere la notorietà da consigliere comunale, ho accettato la proposta del mio amico sindaco Alberto Sasso con spirito di servizio. E volevo partire dal basso, dalla lotta al clima. ma a dettare l'agenda sull'ambiente non ci riescono Antonio Guterres e Papa Francesco, figuriamoci io". Una dimostrazione di umiltà notevole, anche se, svela Mercalli, forse la sua avventura in politica potrebbe non essere del tutto finita: "I Verdi in passato mi hanno proposto molte volte cariche politiche, anche a livelli più alti. C'è anche chi mi voleva ministro". Chissà, in fondo dopo la tempesta da qualche parte spunta sempre l'arcobaleno.