Giorgia Meloni, la battuta con cui spiazza Joe Biden al suo arrivo: "Una donna..."

13 giugno 2024 a

a

a

L'Italia, con il G7 attualmente in corso in Puglia, è al centro del mondo. Tutti gli occhi sono infatti puntati sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, del resto, è la padrona di casa. Come richiede l'etichetta, questa mattina, giovedì 13 giugno, il premier ha accolto in prima persona i leader di Ue, Francia, Germania, Canada, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti per porgere loro il benvenuto del nostro Paese. E non sono mancate occasioni di ilarità. Come per esempio la battuta scambiata tra la leader di Fratelli d'Italia e il presidente statunitense Joe Biden.

Il presidente americano, a differenza degli altri leader presenti al G7, si è fatto attendere a lungo, accumulando una ventina di minuti di ritardo. E Giorgia Meloni, con un po' di sana ironia, non si è fatta scappare l'occasione di scagliare una frecciatina nei confronti di Biden. "Non dovresti lasciare una donna attendere così", ha commentato. Ma Biden, come spesso accade negli ultimi tempi, è apparso molto spaesato. Tanto da essere costretto a saltare la cena di stasera che sarà offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Joe Biden just got lost again and was directed off stage by Italian Prime Minister Giorgia Meloni.



What a disgrace.pic.twitter.com/Jkd1hNk01P — Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) June 13, 2024

La conferma è poi arrivata dallo stessa portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre che già durante un briefing con i giornalisti a bordo dell'Air Force One aveva detto che il presidente avrebbe avuto "due giorni pieni", avvisando i giornalisti di "non leggere troppo" dietro alla scelta di Biden di non partecipare alla cena. Alla stessa ora il presidente sarà infatti impegnato nella firma dell'accordo di sicurezza con Volodymyr Zelensky e nella conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino.