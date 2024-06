Ilaria Salis, Benedetta Scuderi: "Un voto politico, per difenderci da Orban"

17 giugno 2024 a

Tra i temi discussi a Stasera Italia, il talk show politico di Rete 4 condotto da Sabrina Scampini, c'era ancora una volta il caso di Ilaria Salis. Nella puntata di ieri, domenica 16 giugno, si è infatti tornati a parlare della vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista l'ex supplente lombarda. La nuova eurodeputata di Avs, dopo aver ottenuto più di 176mila preferenze alle Europee tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra, è tornata nel nostro Paese. E si appresta a sedere nel prossimo Parlamento europeo.

Tra gli ospiti nello studio di Mediaset, c'era anche Benedetta Scuderi. La co-portavoce dei giovani Verdi ha difeso la sua collega di partito, sostenendo che la candidatura di Salis avesse una valenza politica. "Non sono d'accordo quando si sostiene che la sua candidatura non avesse una valenza politica - ha spiegato Scuderi -. Noi come lista abbiamo detto no a quella che è diventata l'Ungheria di Orban, una nazione che non ha più uno stato di diritto, più un principio di proporzionalità. E ce lo ha detto lo stesso nostro giudice".

La co-portavoce dei giovani Verdi ha poi raccontato un piccolo aneddoto sul Caso Salis. "Una persona che è stata accusata delle stesse cose dell'onorevole Salis era riuscita a tornare in Italia ma ha avuto il mandato d'arresto da parte dell'Ungheria. Un giudice italiano ha detto che questa cosa era inaccettabile perché non c'è il rispetto del principio di proporzionalità. Quindi i nostri giudici ne sono ben consapevoli di quello che stava succedendo. Il nostro - ha poi aggiunto - è un gesto politico che portiamo al Parlamento europeo, portiamo una battaglia politica per tutelare la nostra democrazia e il nostro stato di diritto".