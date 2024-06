Euro 2024, Mentana stronca la Nazionale: "Mai vista così brutta e impaurita"

21 giugno 2024 a

“Ricordo tutte le partite dell'Italia da Inghilterra 1966 (la famosa Corea). Sono sicuro di non aver mai visto una Nazionale così brutta, modesta, impaurita”: il direttore del TgLa7 Enrico Mentana stronca così, con un post su Instagram, la Nazionale di Luciano Spalletti dopo il match di ieri sera contro la Spagna. La seconda gara dell'Italia all'Europeo in corso in Germania si è conclusa con la vittoria delle Furie Rosse, che hanno dominato la partita.

La Nazionale tornerà in campo lunedì sera, il 24 giugno, con la Croazia per giocarsi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta: con un pareggio sarebbe sicura del passaggio del turno mentre in caso di sconfitta la situazione si complicherebbe. Bisognerebbe guardare i risultati di tutti gli altri incontri per capire se sarà una delle quattro migliori terze.

A commentare la sconfitta anche il tecnico azzurro: "Non sono deluso, perché si è evidenziato subito che loro erano molto più brillanti di noi. Per cui se non hai la gamba dello stesso livello di reazione diventa tutto più difficile". E ancora: "Se gli altri sono la Spagna che hanno queste qualità di velocità e puntare l'avversario, è chiaro che diventa doppiamente difficile. Però l'analisi è semplice: loro erano più veloci di noi nello scegliere di essere squadra corta, di saltarci addosso. Non eravamo brillanti come loro. Quando le gambe non vanno, il carattere e la personalità contano poco".