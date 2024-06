Otto e Mezzo, Travaglio umilia Beppe Grillo: "Magari ne avesse uno"

Roberto Tortora 21 giugno 2024 a

Archiviate le elezioni europee ed il G7 di Borgo Egnazia, con il premier Giorgia Meloni ed il suo partito, Fratelli d’Italia, che hanno sfoggiato la propria coda di pavone per manifestare il primato del voto dato dai cittadini, ora è tempo di tornare a combattere nella quotidianità, dove c’è un’opposizione che deve riorganizzarsi per recuperare il terreno perduto. In particolare, il Movimento 5 Stelle, non più ai fasti di un tempo nonostante un Conte sempre battagliero contro il governo. Se ne parla a Otto e Mezzo, il talk di La7 post-tg di Mentana, condotto da Lilli Gruber. La padrona di casa pone una domanda essenziale al Direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio: “Il Movimento 5 Stelle è progressista, ma siccome questo spazio è già ampiamento occupato dal partito di Elly Schlein, che ruolo potrebbe avere in una futura alleanza?”.

Questa l’analisi di Travaglio: “Io ho sempre sostenuto che i 5 stelle sono nati perché il Pd, o come diavolo si chiamava appena nato, non faceva opposizione a Berlusconi e aveva tradito gran parte delle speranze dei suoi elettori, altrimenti non sarebbe nato. Non dimentichiamoci che Grillo prima di fondare i 5 stelle si iscrisse al PD per concorrere alle primarie e Fassino gli stracciò la tessera dicendogli ‘se vuole fare politica fondi un partito e vediamo chi lo vota’, dandogli anche un’idea. Io ho sempre sostenuto il fatto che fossero più compatibili con un PD rinnovato. Lo hanno trovato con Zingaretti - spiega Travaglio - mentre non lo avevano certamente trovato con Renzi. Adesso sicuramente la Schlein è la segretaria più compatibile con loro".

Qui l'intervento di Travaglio a Otto e mezzo

"Qual è il vero obiettivo di Grillo?", gli ha chiesto poi la conduttrice. E lui ha risposto: "Ma magari ne avesse uno. Io vedo solo dei malumori del vecchio leader che viene sempre messo da parte. Lui stesso si è messo da parte, non è nemmeno andato a votare alle europee. Se poi partecipasse anche alla campagna elettorale... Visto che è profumatamente pagato per fare consulenza sul web".