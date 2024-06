Vittorio Feltri picchia durissimo contro Barenghi: "Purtroppo non sei estinto neanche tu"

21 giugno 2024 a

"Non so dove li veda tutti questi comunisti, queste falci e questi martelli, sono estinti": Riccardo Barenghi, firma de La Stampa, lo ha detto a Vittorio Feltri a L'Aria che tira, in collegamento con David Parenzo su La7. "Ci sono, ci sono, li vedo a Milano", ha risposto quindi il fondatore di Libero. Il collega, allora, l'ha punzecchiato dicendo: "Li vede solo lui". "Purtroppo non sei estinto neanche tu", ha risposto un po' seccato, ma comunque in modo ironico, Feltri.

Le parole del direttore editoriale del Giornale, però, non sono piaciute a Barenghi, che ha detto un po' risentito: "Grazie Feltri, molto gentile. Se volete esco e mi sparo in testa così siete contenti". La sua esternazione ha letteralmente sconvolto il conduttore, che non si aspettava una reazione del genere. E quindi ha commentato: "No, per carità, ma cosa... Oggi è il caldo, il caldo". Un modo per sdrammatizzare, insomma.

Parlando invece dell'allarme fascismo lanciato a più riprese dalla sinistra, Feltri ha detto: "A me sembra tutta roba folcloristica, criminalizzare un saluto mi sembra ridicolo. Ognuno fa quello che vuole. Senza la questione del fascismo la sinistra non avrebbe nulla da dire? Ma dov'è 'sto fascismo?".