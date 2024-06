Raimo contro Meloni: "Passivo-aggressiva, si sta abbeverando di acqua salata"

25 giugno 2024 a

"Passivo-aggressiva perché la relazione col suo elettorato comincia a scricchiolare": Christian Raimo, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Il primo sintomo è stato quando è andata da De Luca a dire 'eccola qui la stro**a' - ha poi aggiunto, riferendosi alla visita a Caivano - secondo me ci sarà una parabola discendente. Dal primo testo politico della storia, che è l'Antigone di Sofocle, Polinice dice 'chi insegue il potere a un certo punto beve acqua salata'. Lei si sta abbeverando di acqua salata. Questa è la buona notizia".

Secondo il docente, però, ci sarebbe anche una cattiva notizia: "A Roma, nel pub dove spesso vado a prendermi una birra, sabato scorso di notte, un gruppo di una quindicina di neonazisti italiani e francesi ha assalito il locale con asce e martelli. Poi, alla manifestazione dell'opposizione appena dopo c'è stata l'aggressione di alcuni militanti. Ai giornalisti, anche di La7, arrivano querele. Io ho un provvedimento disciplinare che sa molto di regime autoritario, ancora non si sa se io avrò lo stipendio l'anno prossimo". "Ma per quello che ha detto qui sulla Salis?", gli ha chiesto il conduttore. E lui ha risposto di sì. Il riferimento è a qualche mese fa quando Raimo, proprio a L'Aria che tira, parlando del caso Salis disse: "Cosa bisogna fare con i neonazisti? Secondo me bisogna picchiarli, ha fatto bene".