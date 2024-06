Donzelli contro Orsingher e La7: "Sparare a vista su FdI, è la vostra linea"

27 giugno 2024 a

"Voi invitate a sparare!": Giovanni Donzelli, responsabile di Gioventù Nazionale di Fratelli d'Italia, interviene in collegamento a Tagadà su La7 per commentare l'inchiesta di Fanpage che ha portato alle dimissioni di Flaminia Pace, membro del Consiglio Nazionale dei giovani di FdI.

"La nota di mercoledì sera è partita a nome di Fratelli d'Italia, quindi il tentativo della sinistra di indebolire l'Italia in questo momento di trattative e costringere Giorgia Meloni invece che a occuparsi dell'interesse nazionale ed europeo a occuparsi di questioni che il partito ha già trattato credo sia non solo irrispettoso della premier ma anche dell'Italia".

Quindi si rivolge al conduttore Alessandro Orsingher: "Vorrei una condanna della sinistra, e se possibile anche vostra anche se non fate politica, del fatto che la seconda puntata dell'inchiesta è stata pubblicizzata sui social con una canzone che invitava a sparare a vista, a Fratelli d'Italia e ai giovani di Gioventù Nazionale. Una cosa è un ragazzo che in privato fa una battuta sbagliata e ne pagherà le conseguenze, un'altra è una organizzazione ufficiale che invita a sparare a vista a chi la pensa diversamente. Dal Pd su questo non ho sentito una parola, da La7, visto che era anche sponsor dell'iniziativa, scegliete voi".

