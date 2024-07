Chiara Ferragni, "il suo mondo crolla". Parpiglia, la foto choc degli uffici chiusi

05 luglio 2024 a

"Il mondo crolla intorno a Chiara Ferragni", e pure "dentro Chiara Ferragni Brand". E' Gabriele Parpiglia, tra i più noti giornalisti di gossip d'Italia, a pubblicare sui social la foto di un ufficio smantellato, desolatamente vuoto. "Dopo i negozi, chiudono anche gli uffici di Chiara Ferragni", assicura fornendo dettagli inquietanti sullo stato di salute professionale della influencer, travolta dall'inchiesta su pandori e beneficenza.

Proprio oggi è arrivato l'annuncio della chiusura dell'istruttoria sulle uova pasquali, altro scottante filone. Le società della Ferragni verseranno 1,2 milioni di euro all'impresa sociale "I Bambini delle Fate". Ad annunciarlo è stato l'Antitrust. Tutte le società parti del procedimento hanno presentato impegni che sono stati valutati positivamente e resi vincolanti nei loro confronti dall'agenzia. L'impegno più rilevante prevede che siano devoluti a "I Bambini delle Fate", nell'arco di tre esercizi finanziari, almeno 1,3 milioni (ovvero il 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio. "Una donazione, non una sanzione", ha subito precisato la Ferragni. Ma dal punto di vista dell'immagine, i danni sono infinitamente superiori a qualsiasi possibile transazione o accordo giudiziario.

"Dopo aver dato la notizia della chiusura di alcuni negozi con marchi in concessione (da nord a sud dell’Italia, non solo quello centrale a Milano); arrivano i primi licenziamenti e gli uffici svuotati dove lavorano o meglio lavoravano i dipendenti legati alle società della Ferragni… dove oggi non c’è più Fabio Maria Damato ma la madre Marina Di Guardo che sta gestendo attività soprattutto a livello finanziario", scrive Parpiglia su Instagram.

"Quello che vedete nella foto è una stanza di uno degli uffici che stanno chiudendo di Chiara Ferragni collection ovvero dove c’è chi lavora per le attività legate allo sviluppo del prodotto legate alle società (i licenziamenti passano anche da Tbs e non solo, ndr). Alcune stanze sono state date in affitto, altre chiuse. E arrivano i primi licenziamenti “eccellenti” come l’allontanamento della direttrice della comunicazione".

Il giornalista entra poi più nel privato dell'imprenditrice: "Ci sarebbe una forte tensione tra la Ferragni e la madre Marina. La causa sarebbe l’assenza sul lavoro della prima, i continui weekend e, badate bene, una storia d’amore della Ferragni con un manager più grande destinatario delle dediche social. Nome che non può esser svelato e situazione che preoccupa la signora Di Guardo".