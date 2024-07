L'aria che tira, Mario Monti sul voto in Francia: "Non sono andati al mare"

08 luglio 2024 a

Il giorno successivo al voto in Francia, alla vittoria a sorpresa dell'estrema sinistra e al terzo porto altrettanto sorprendente del Rassemblement National di Marine Le Pen, ecco che anche Mario Monti prende parte alla scorpacciata di commenti e analisi post-voto. Il Loden dice la sua a L'aria che tira, il programma di approfondimento in onda al mattino su La7.

E l'ex premier si ascrive al partito dei sorpresi: "Io non mi aspettavo questo risultato, anche se venerdì ho passato tutta la giornata in Francia alla riunione più importante che si tiene ogni anno tra economisti e persone della cultura francese, non ci si aspettava questo risultato. Vorrei sottolineare che effettivamente la democrazia oggi pone molte preoccupazioni, ma questo caso francese ci deve indurre a tenercela stretta la democrazia - rimarca solenne -, perché è uno strumento, se reale e senza trucchi, di manifestare serie preoccupazioni alle elezioni e di vedere dei risultati. 7 luglio in Francia, una splendida giornata: la gente non è andata al mare", conclude con una considerazione piuttosto spiazzante la sua prima parte di analisi.

Quando gli chiedono di commentare le parole di Bardella subito dopo l'esito del voto, ecco che riprende: "Un'alleanza del disonore? No, credo sia stata un'alleanza del grandissimo timore, capisco che Bardella possa dolersene ma questo fa parte della politica, non sono trucchi questi. Ognuno in politica determina qual è il male maggiore da evitare in un determinato momento e cerca di evitare quello", conclude Mario Monti.

