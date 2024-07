In Onda, Luca Telese: "Ce la mette la mano sul fuoco?", l'imbarazzante risposta di Elly Schlein

09 luglio 2024 a

a

a

Ancora l'inchiesta di FanPage. Un tarlo, per la sinistra. O meglio, uno dei pochi argomenti - scarichi - rimasti al campo progressista. Le dimissioni non sono bastate. La lettera di Giorgia Meloni, dai contenuti chiarissimi, inviata ai vertici di FdI, evidentemente, non è bastata.

Già, si parla ancora dell'inchiesta di FanPage su Gioventù Nazionale. Quasi scontato, se il contesto è In Onda, la rossissima trasmissione condotta su La7 da Marianna Aprile e Luca Telese, e se a In Onda come ospite d'onore c'è Elly Schlein, segretaria del Pd. Ed ecco dunque che Telese si rivolge alla leader dem: "Ce la mette la mano sul fuoco per i giovani democratici? Se qualcuno andasse tra di loro con una telecamera nascosta non uscirebbe nulla di imbarazzante?", chiede il conduttore.

Daniele Capezzone: i party-giani sfascisti alla perenne ricerca di un Papa straniero

Ed ecco che Schlein (non) risponde, ribaltando al solito la frittata: "Posso mettere la mano sul fuoco che non si troverebbe alcun razzista, fascista, omofobo o persona che fa saluti nazisti", premette. Già, meglio non mettere la mano sul fuoco per i propri giovani tra i quali, chissà, sulla questione israelo-palestinese potrebbe emergere qualcosa di non poi così consono. "Ricordo che la nostra è una Costituzione antifascista, vorrei che lo potesse dire anche la presidente del Consiglio, che trovasse cinque secondi per dichiararsi antifascista come è la Costituzione su cui ha giurato. Così non lasciamo troppo spazio alle immagini e alle ricostruzioni che stanno girando in Europa", conclude Elly Schlein sempre più in versione disco rotto.

In Onda, qui l'intervento di Elly Schlein