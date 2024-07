In Onda, Calenda zittisce Telese: "Non diciamo idiozie"

Roberto Tortora 12 luglio 2024 a

Scontro nello studio di In Onda su La7, sul sostegno e sull’invio di armi all’Ucraina tra Carlo Calenda, segretario di Azione, ed uno dei due conduttori, Luca Telese, il tutto mentre l'altra padrona di casa, Marianna Aprile, cerca con difficoltà di mettere pace e di abbassare i toni.

Calenda, però, si infuria con Telese: “Scusi devo precisare una cosa, un miliardo e settecento milioni non sono soldi buttati, perché aiutano un popolo sovrano a difendersi da un aggressore”. Allora Telese, come sa fare solo lui, punzecchia a dovere l’interlocutore: “Sono meglio per le armi o per la sanità?”. Calenda, allora, sale di tono sempre più irretito: “Servono per entrambi, guardi quelli che lei sempre ha sostenuto come i salvatori del mondo, cioè i 5 stelle, hanno buttato 250 miliardi per far rifare le case ai ricchi. Sono necessari entrambi e non è vero che i soldi non ci sono, questa è un'idiozia tecnica, lei ha fatto campagna sul superbonus che è una roba che mi dà la possibilità di rifarmi la casa a spese dello Stato. Lei parla di un popolo che si difende e del sostegno che gli diamo come buttare un miliardo e sette, per favore non diciamo idiozie”.

Telese, allora, dice la sua con tono sempre provocatorio: “Io non ho fatto nessuna campagna, ma vedo che la domanda sulle armi la mette in difficoltà, perché lei mi dice che ci sono i soldi per entrambe le cose. Le armi piuttosto che la salute sono un vero problema per me, ma non ci sono veri litigi, è bello discuterne e abbiamo caratteri sanguigni e con Calenda ci becchiamo spesso”.

