Briatore, "l'Italia come le sue aziende": tam tam impazzito sui social, cosa gli chiedono

17 luglio 2024 a

a

a

Ospite del podcast 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Flavio Briatore ha enunciato la sua ricetta economica per dare una svolta imprenditoriale al Paese. "Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1400 o 2000 e la moglie magari ne guadagna 1500 ma anche 2500 o 4000 euro che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l'affitto, c'è bisogno del dentista, c'è bisogno di pagare un paio di scarpe, c'è un'emergenza, come fanno? Questi - ha sottolineato Briatore - sono i veri miracoli: questa gente qui merita tanto rispetto perché la cosa più difficile che puoi fare è mantenere li tuoi figli e la tua famiglia".

L'imprenditore ha poi spiegato ai suoi ospiti che cosa si dovrebbe fare per andare incontro alle famiglie più bisognose. "Aumentare i salari è giusto, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano ora - ha evidenziato Briatore -. Dovrebbero diminuire le tasse, aumentare i salari e i soldi spenderli meglio".

"Il più grande disastro della storia della Nazionale": Briatore a valanga contro Spalletti

Falvio Briatore ha ricondiviso nei suoi profili social il video dell'intervento al podcast di Rovazzi e Mazzoli. E in molti hanno cominciato ad acclamarlo a suon di commenti. "Signor Briatore - scrive un utente -, ma perché non ha mai pensato di candidarsi??? Complimenti!". "Ci vorrebbe una persona così a governare - commenta un altro -. Governerebbe come ha fatto con le sue aziende rendendole di successo. Unico imprenditore che ragiona pensando alla gente. Tanta stima".