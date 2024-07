Ilaria Salis, Fabrizio Corona: "Comunista del ca*** che spacca teste". E il padre Roberto sbrocca...

18 luglio 2024 a

a

a

Tra chi si schiera - anzi, si scaglia - contro Ilaria Salis, ecco anche Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi, il quale come suo solito non usa giri di parole per definire l'eurodeputata eletta tra le fila di Alleanza Verdi Sinistra.

Corona ha sparato ad alzo zero nel corso del podcast Gurulandia, in cui riferendosi ad Ilaria Salis ha affermato: È una comunista del ca*** con precedenti penali infiniti che ha spaccato la testa ad un nazista". Il riferimento è alle ragioni per le quali era agli arresti a Budapest, anche se nessuna sentenza ha confermato l'aggressione di Ilaria Salis (la carcerazione, infatti, era preventiva).

Dunque l'ex re dei paparazzi, commentando alcuni titoli dei quotidiani relativi alla scarcerazione della Salis, ha aggiunto: "Travaglio guardami. Ilaria Salis ha patteggiato. Ora scrivi Benvenuta criminale", il riferimento è al titolo del Fatto Quotidiano sul ritorno in Italia di Chico Forti, "Benvenuto assassino". "Il padre - riprende Corona - è convinto di avere come figlia una grande star. Ma star di che? Una comunista del ca*** che ha picchiato un nazista, questo è", ha ribadito e concluso.

Parole che non sono sfuggite al sempre più scatenato padre di Ilaria, Roberto Salis, che su X le ha rilanciate corredate da un breve commento: "Voi sapete indicarmi qualcosa di onesto che abbia mai fatto questo tizio in vita sua?". Cala il sipario, in attesa del prossimo post di mister Salis...