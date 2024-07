Vladimir Luxuria, lezione ai rosiconi: "Forse c'è dietro dell'attrazione"

25 luglio 2024 a

"Ma non sarà che tutta questa repulsione nasconda un’attrazione?". È la domanda retorica che ha posto al giornalista del Corriere della Sera Vladimir Luxuria in un'intervista in cui è tornata sugli attacchi ricevuti dagli haters per aver pubblicato una foto in bikini pochi giorni fa su Instagram.

La conduttrice tv spiega di volere "nobilitare questi commenti chiamandoli maschilisti e transfobici. Non sono una psichiatra", aggiunge. E ancora, ammette di non rimanerci più così male per i commenti negativi sul web. "Io ho imparato a vivere la vita reale, a vedere le persone negli occhi, ai loro sorrisi, a un’esperienza tattile. Non vivo questa bolla di persone che spesso non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia", osserva Luxuria. Secondo lei gli odiatori "non sono nemmeno haters: sono dei poveri frustrati che non riescono a farsi una vita propria e devono criticare quella degli altri".

A difenderla ci sarebbe anche Danilo Zanvit Stecher, che ci tiene a sottolineare non essere il suo compagno di vita: "È il mio amico speciale, non fidanzato" a cui la donna ha chiesto gentilemnete di "È il mio amico speciale, non fidanzato". Tuttavia la presentatrice ha scelto di eliminare il suo accaount di X, per "l’ossessione transfobica" di Elon Musk. "Non sono una da campagne di boicottaggio: ma perché devo stare nel social di uno così? Meglio Threads: un posto molto più gentile". Insomma, per Vladimir Luxuria le domande sorgono spontanee: "Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Ma io dico: perché mi seguono?".