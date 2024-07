In Onda, Rula Jebreal e il monologo da 1 minuto e 45 secondi. Marianna Aprile: "Grazie"

26 luglio 2024 a

Un minuto e 45 secondi di straordinaria tirata anti-Netanyahu. In collegamento con In Onda su La7, Rula Jebreal riceve carta bianca dai due conduttori Luca Telese e Marianna Aprile per commentare, a modo suo, il discorso del premier israeliano al Congresso americano, a cui è seguito il faccia a faccia di oggi con Donald Trump.

"Il discorso di Netanyahu è propaganda pura - premette la giornalista palestinese di nascita, oggi alla Cnn ma per anni volto assai noto della tv italiana -. Ma la cosa straordinaria è che 24 ore prima del suo arrivo, e questa è la cosa importante, i servizi segreti israeliani, i capi del Mossad e alcuni capi dell'esercito hanno mandato una lettera al Congresso americano con 3 punti fondamentali: Netanyahu è una minaccia alla sicurezza nazionale di Israele e danneggia anche la sicurezza nazionale americana".

"I familiari degli ostaggi israeliani hanno detto che Netanyahu, per la sua ambizione personale, impedisce l'accordo di cui parlava il portavoce di Biden. Quando parliamo di due Stati e due Popoli, la Knesset ha votato a grande maggioranza contro i due Stati, anche dopo la decisione della Corte internazionale di giustizia di condannare Israele per l'occupazione militare illegale in Cisgiordania e a Gaza e chiede a tutti gli Stati di intervenire".

