Flavio Briatore, Crazy Pizza aprirà a Napoli: "Quanto costerà una margherita"

Dopo tanta attesa è lo stesso Flavio Briatore ad annunciare quando aprirà il suo nuovo ristorante Crazy Pizza a Napoli, in via Nazario Sauro sul Lungomare. "Apriremo alla fine della stagione estiva", ha dichiarato l'imprenditore. Mr Billionaire si ritiene soddisfatto di questa nuova avventura imprenditoriale. Briatore, però, non sarà solo in questa nuova sfida: "Saremo accompagnati da una serie di soci fortemente legati al territorio, e siamo tutti estremamente felici di portare Crazy Pizza a Napoli", ha confessato in un'intervista rilasciata al Corriere.

Briatore ha poi spiegato quale sarà la differenza sostanziale tra il suo prodotto e la tipica pizza per cui Napoli è famosa in tutto il mondo. "La nostra pizza è leggerissima e digeribile, con pochissimo lievito - ha sottolineato Mr Billionaire -. È molto diversa dalla pizza napoletana, ecco perché dico che non è una sfida a chi fa la pizza migliore. Chi ci sceglie - ha poi aggiunto - lo fa anche perché la nostra pizza è differente". Il loro target, però, sarà differenze. L'imprenditore punta a una clientela superiore, "in cerca di un’esperienza culinaria di lusso, ma divertente al tempo stesso. Il nostro obiettivo - ha proseguito - è attrarre non solo clienti locali, ma anche i tanti turisti, i clienti internazionali".

Ma veniamo al dunque. Quale sarà il prezzo della tanto discussa Margherita? Secondo Briatore, costerà "esattamente come a Milano, 17 euro, niente di esagerato. E non lo dico per provocazione - ha ammesso - ma perché sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento sia assolutamente corretto". La pizza più costosa sarà invece quella con "un fantastico Pata Negra Joselito iberici: 65 euro per la nostra pizza più elusiva", ha rassicurato l'imprenditore.