In Onda, Elsa Fornero contro Vannacci: "Francamente è penoso"

"Trovo abbastanza sconcertante il fatto che 500mila italiani rispondano a provocazioni e votino sulla base di provocazioni e non di idee": Elsa Fornero, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, lo ha detto a proposito del generale Roberto Vannacci e della sua elezione al Parlamento europeo insieme alla Lega. L'ex ministra del Lavoro, insomma, ha dato un giudizio personale sulle preferenze elettorali degli italiani, puntando il dito contro quelli che hanno scelto Vannacci come loro rappresentante in Europa.

L'economista, poi, ha aggiunto: "Noi vorremmo costruire un'Europa fatta di ideali di coesione, di integrazione, di crescita economica e di migliore distribuzione e poi centinaia di migliaia di persone votano sulla base di una provocazione. E un ex generale che cerca il voto su queste basi è francamente è penoso". "I voti vanno rispettati - ha commentato allora Gianni Alemanno, pure lui ospite del talk -. Non potete mettervi su un seggiolone a dire questi vanno bene e questi no". Una tendenza in voga a sinistra. L'ex ministro nonché ex sindaco di Roma, alla fine, ha spiegato anche che le provocazioni menzionate dalla Fornero sono semplicemente contro il cosiddetto politicamente corretto, ormai alla base di qualsiasi discussione.