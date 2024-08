Generale Vannacci, la teoria di Alemanno: "Me ne frego? Un gioco ben definito"

18 agosto 2024 a

Si parla, ancora una volta, del generale Roberto Vannacci. Delle sue uscite, del suo ultimo video direttamente dalla spiaggia in cui ripeteva le sue idee su Paola Egonu. E se ne parla a In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, la puntata è quella di sabato 17 agosto.

Ospite in studio ecco Gianni Alemanno, interpellato da Telese proprio sull'eurodeputato leghista. Il conduttore gli ricorda come uno degli hashtag in calce all'ultimo video postato dal generale fosse "me ne frego", il motto fascista. "Le ricorda qualcosa?", chiede sornione Telese. E Alemanno: "Mi ricorda qualcosa, ma è una delle provocazioni che Vannacci fa da un anno a questa parte e che gli permettono di stare sulle prime pagine dei giornali, anche più di quel che dovrebbe essere. È un gioco ben definito, quello che sta facendo, per sfidare il politicamente corretto".

Dunque Telese riprende: "Mi pare che stia rubando a casa vostra, tra slogan, X-Mas... cose che lei non farebbe mai". Alemanno conferma: "Noi abbiamo superato il nostalgismo da moltissimi anni e non ci vogliamo ricadere. Il nostalgismo è un errore che ci riporta indietro a problemi di mezzo secolo fa. Ma il punto è che Vannacci in un certo senso ha una storia diversa: è sempre stato in caserma, non ha mai fatto militanza giovanile, non dico che se lo possa permettere ma ha una logica completamente diversa", rimarca l'ex sindaco di Roma.

"Ha caratterizzato la sua prima fase di impegno politico come provocazione rispetto al politicamente corretto e martella da questo punto di vista, facendo uscite che sono borderline ma non possono essere demonizzate", conclude Gianni Alemanno.

In Onda, Gianni Alemanno sul generale Vannacci: qui il video