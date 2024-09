Del Debbio intervista il marito della Boccia: "Sangiuliano? Non lo invidio"

06 settembre 2024 a

"Non sono stupito e non invidio neanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare". Queste le parole dell’ex marito di Maria Rosaria Boccia, raggiunto telefonicamente in esclusiva da 4 di sera, programma condotto da Paolo Del Debbio in access prime-time su Rete 4.

"Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora", aggiunge. Quando gli viene chiesto se sono stati sposati per dieci anni, l’uomo risponde: "Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato". Quindi conclude: "Io non vorrei proprio essere rilevante, mi creda, perché un anno mi è bastato e avanzato. A me non interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona".

In contemporanea, a In Onda su Rete 4, va in onda invece l'intervista di Marianna Aprile e Luca Telese alla stessa Boccia, registrata nel pomeriggio proprio mentre il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si stava dimettendo. "Sangiuliano ha parlato di una relazione affettiva, la sua versione è diversa?", le chiedono i due giornalisti. "Io non faccio un racconto diverso. Io chiedo al ministro di dire la verità. In questa verità sono coinvolte tante donne che per dovere di verità dovrei menzionare", è la evasiva e come sempre allusiva e un po' minacciosa risposta della Boccia.

"Donne con cui il ministro aveva relazioni?", la incalzano. "Non andiamo oltre. Credo - aggiunge rimanendo vaga - che tutta questa situazione si debba spegnere senza fare ulteriore male a nessuno e senza coinvolgere altre persone. Non è rispettoso che il ministro continui a dire cose inesatte allargando sempre più il cerchio della menzogna. Io non voglio essere sfruttata per coprire altre cose".