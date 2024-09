Matteo Renzi fa la cacca in faccia a Schlein: l'oscenità sul "Fatto Quotidiano"

10 settembre 2024 a

C'era il Matteo Renzi che gridava "bucaioli!" agli alleati del centrosinistra. Poi il Matteo Renzi in vendita versione "prostituta" a fianco di un bidone sul marciapede. Infine, oggi, in un crescendo di volgarità difficilmente inquadrabile, ecco l'ex premier e leader di Italia Viva accovacciato sulla scrivania di Elly Schlein, con i pantaloni calati fino alle caviglie. Come possa andare a finire, va francamente oltre ogni immaginazione.

Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, affida ancora una volta alle sue matite armate l'assalto frontale al nemico Renzi. E così la vignetta in prima pagina risulta migliore (o peggiore, a seconda dei punti di vista) di qualsiasi editoriale, compreso il più acuminato.

Nello schizzo (di fango) vergato dal buon Natangelo (lo stesso che aveva dipinto l'ex Rottamatore come una truccatissima squillo, al grido "50 la bocca, 100 l'amore, 150 l'alleanza per mandare a casa le destre"), l'ex presidente del Consiglio è ritratto mentre è intento, letteralmente, a defecare davanti alla Schlein.

"Intanto, nel campo largo, Renzi mette sul tavolo la sua offerta", introduce la scenetta il vignettista del Fatto. Surreale anche il dialogo tra i due alleati. "E mi garantisci che questa volta è cioccolato?", domanda una incerta Schlein osservato quello che giace sulla scrivania, a pochi centimetri dal suo naso. "Al 100% - le promette Renzi - o mi ritiro dalla politica".

Immaginiamo le risate isteriche dei lettori del Fatto quotidiano e degli elettori del Movimento 5 Stelle (le due categorie, quasi sempre, coincidono), con Giuseppe Conte che non fa passare giorno senza ripetere "con Renzi, mai" sapendo benissimo però che in parecchi casi, se non vorrà finire in un angolino, sarà costretto a imbarcare il nemico. Anche turandosi il naso.