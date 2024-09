Boccia, "a Palazzo Chigi ai tempi di Conte premier". E spunta anche Speranza

14 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei che ha sollevato il caso Sangiuliano portando l'ex ministro della Cultura a dimettersi, non sarebbe nuova nei palazzi della politica. Come si vede in un post pubblicato da lei stessa su Instagram nel 2020, in passato è stata a Palazzo Chigi durante il governo Conte. A scoprirlo il quotidiano Il Tempo. Lo scatto condiviso dall'influencer risale a venerdì 28 febbraio 2020. In quella data, dunque ai tempi di Conte premier, la Boccia postò una foto scattata all’interno di Palazzo Chigi.

"Tu provaci... non si sa mai!", aveva scritto la Boccia a corredo della foto, con hashtag come #impegno, #lavoro, #passione, #passodopopasso. Se la foto si rivelasse veritiera, e non un fotomontaggio, significherebbe che l'imprenditrice campana quattro anni fa già girava indisturbata anche nella sede del governo. E per giunta - come ha fatto notare Marco Zonetti del Tempo - "in una giornata piuttosto peculiare per l’Italia”. In quel periodo, infatti, "stavano aumentando esponenzialmente i casi di Covid (in quella data erano 888, il 37% in più del giorno precedente), e proprio quel 28 febbraio vi era stata una conferenza stampa della Protezione Civile nonché, in serata, un consiglio dei ministri”.

Dal suo account Instagram, poi, sarebbe emersa una correlazione anche con l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. La Boccia il 7 luglio 2022 pubblicò il video di un convegno alla Camera dei deputati relativo alla dieta mediterranea. A corredo, nella didascalia, ringraziò Speranza, Maurizio Lupi e Andrea Costa.