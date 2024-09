4 di Sera, Sgarbi contro Salis: "Non si capisce cosa voglia dire"

15 settembre 2024 a

a

a

"Il discorso della Salis va diviso in due parti, una convenzionale sull'antifascismo. Non si capisce cosa voglia dire essere antifascisti quando non ci sono i fascisti": Vittorio Sgarbi lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alle ultime dichiarazioni dell'eurodeputata, eletta a Bruxelles con Avs. Non è la prima volta che l'attivista, per oltre un anno detenuta in Ungheria, parla di lotta contro il fascismo. A tal proposito il critico d'arte ha fatto notare che si parla di "piccole frange che sono fanatici, ma in realtà non c'è un pericolo fascista, salvo che si intenda che il governo di destra è un governo fascista, che è forse quello che nasconde questa battaglia antifascista".

"L'altra parte (del discorso della Salis) - ha proseguito Sgarbi - è un ragionamento filosofico: che tu potenzi o che tu diminuisca il carcere, non è questa la soluzione per risolvere i problemi che sono legati alle persone". In questo caso il riferimento è alla proposta della parlamentare europea di abolire tutte le carceri per minori.

"Il mio problema non è se Salvini va o non va in galera": Open Arms, l'affondo di Ilaria Salis

In una recente intervista a Repubblica, la Salis ha parlato anche del processo Open Arms, che vede imputato il ministro Matteo Salvini: "Il mio problema - ha detto - non è se Salvini va o non va in galera, ma che negli ultimi 10 anni sono morte 30 mila persone nel Mediterraneo. Di questo non si parla e si tende a parlare d'altro o a personalizzare".