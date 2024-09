L'Aria che tira, Ghisleri sul caso Boccia-Sangiuliano: "Sesso, potere e segreti"

25 settembre 2024 a

"Alla domanda su come leggono il caso Boccia-Sangiuliano, gli elettori dei partiti di governo rispondono dicendo che sia principalmente gossip. Gli elettori delle opposizioni, con dei picchi più interessanti per Partito democratico e Movimento 5 stelle, lo leggono con un valore prettamente politico".

Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, illustrando l'ultimo sondaggio condotto dal suo istituto di ricerca a proposito della vicenda che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

"Anche quella è diventata una battaglia - ha proseguito la sondaggista, riferendosi agli scontri tra centrodestra e centrosinistra - a un certo punto i due schieramenti si sono confrontati sulla competenza, l'agibilità di un politico e il valore delle istituzioni. Tutti temi che hanno interessato".

Secondo la Ghisleri, comunque, il caso ha catturato l'attenzione di molti per un lungo periodo di tempo per via dei numerosi elementi attrattivi che contiene: "Questo caso ha tutto dal punto di vista del gossip, ha il sesso, il potere, l'istituzione, il rapporto segreto, la nuova tecnologia, una miscellanea che rende anche certe trasmissioni molto seguite".