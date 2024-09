Elon Musk-Meloni, battutaccia sulla coppia? "Ero là con mamma": il tycoon inchioda il giornalista Usa

25 settembre 2024 a

a

a

Un grande feeling, quello che si è visto a New York, tra Giorgia Meloni ed Elon Musk. Prima il premio consegnato dal tycoon al premier italiano, il Global Citizen Award 2024, nel contesto dell'Atlantic Council. Per Meloni, Musk ha speso parole cariche di stima e di ammirazione.

Dunque la cena di gala, dove erano seduti allo stesso tavolo: i due hanno parlato a lungo, scambiandosi sorrisi. Insomma, un'intesa evidente. Ma si parla, ovviamente, di contenuti, politica, economia, intesa intellettuale. Ma tanto è bastato a scatenare ironie sulla coppia, soprattutto negli Usa.

In particolare, ha fatto discutere quanto fatto da Simon Goddek, un celebre giornalista scientifico americano, il quale ha postato sui suoi profili social una foto di Musk e Meloni, seduti insieme al tavolo a New York. Ma non solo: Goddek nel post insinuava che tra i due ci potesse essere più di un'amicizia. "Sappiamo tutti cosa è successo dopo", ha scritto. Una battuta, ovviamente. Ma di pessimo gusto.

Ecco, a questa battuta ha scelto di replicare, con ironia, lo stesso Musk. "Ero là con mia mamma. Non c'è assolutamente nessun tipo di relazione romantica con la premier Meloni", ha risposto mister Tesla. Ovvio, quanto scritto da Musk. Ma considerato il livello della discussione che stava maturando, meglio intervenire subito.