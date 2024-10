Chiara Ferragni, la Procura chiude le indagini sul caso Pandoro: cosa rischia

04 ottobre 2024 a

Brutte notizie per Chiara Ferragni. L'ex regina delle influencer rischia di andare a processo per le operazioni di finta beneficenza intorno al pandoro Balocco "Pink Christmas" del Natale 2022 e alle "Uova di Pasqua – sosteniamo i Bambini delle Fate" del 2021 e 2022. La procura infatti ha chiuso le indagini per le ipotesi di reato di truffa continuata e aggravata. In queste ore, all'imprenditrice è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Lo ha comunicato il capo della procura Marcello Viola.

“Le indagini – ha scritto la procura - hanno permesso di ricostruire la pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva, volte a indurre in errore i consumatori in ordine al collegamento tra l’acquisto dei prodotti pubblicizzati e iniziative benefiche”.

"Riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di AGCM. Avvieremo al più presto un confronto con i pubblici ministeri e confidiamo in una conclusione positiva della vicenda. Chiara Ferragni ha fiducia nel lavoro della magistratura e che la sua innocenza venga acclarata quanto prima". Lo affermano in una nota gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali di Chiara Ferragni, in merito alla chiusura dell’inchiesta per truffa.