Capezzone stronca Claudia Fusani: "Pagato per indottrinare i nostri figli! Non è possibile!"

Siamo a 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. E nella puntata di mercoledì 9 ottobre si torna a parlare del professore Luciano Vasapollo, titolare di una cattedra in economia alla Sapienza di Roma, il quale sostiene che Israele sia uno stato "terrorista".

Un caso già affrontato in trasmissione nelle serate precedenti. Tanto che Vasapollo, mostrano a 4 di Sera, risponde: "Mettetela come vi pare, ma sembra che solo per il fatto che si dice qualcosa di diverso si può essere incriminati. Per me Israele è uno stato terrorista", afferma. Dunque nel mirino ci finisce proprio Del Debbio: "Dice che mi sono rimangiato quel che ho detto? No, lo riaffermo: Israele è uno stato terrorista".

Poi si passa in studio, dove tra gli ospiti ecco Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, oltre a Claudia Fusani. Su quanto detto da Vasapollo, Capezzone picchia duro: "Col terrorismo non si scherza. Non possiamo avere il principio di precauzione su tutto il resto e non su quello. Poi, cara Claudia Fusani, il problema non è fare le assemblee e le conferenze: sono andato alla Sapienza e in 400 comunisti hanno provato a mazzolarmi", ricorda il direttore.

"Il problema è che non si tratta di una riunione: quel signore là, Vasapollo, è pagato con i soldi dei contribuenti italiani. E noi non possiamo mandare i nostri figli da uno pagato coi nostri soldi per fare indottrinamento. Non è possibile! Non è accettabile!", conclude Capezzone tra le proteste di una Fusani a corto di argomenti.