Chiara Ferragni, chi arriva al vertice del suo gruppo: un ribaltone radicale

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, arriva una nuova pesante conferma, seppur non ancora l'ufficialità. Si parla di Chiara Ferragni e del suo impero. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, ci saranno dei cambi al vertice.

"Claudio Calabi al vertice di Fenice, società del gruppo Ferragni", scrive il quotidiano di Via Solferino, che dà conto del fatto che il manager sarà presto nominato amministratore unico dell’azienda. Il suo incarico sarà finalizzato a riportare ordine nella struttura della società di Chiara Ferragni, dopo il caso che ha coinvolto Balocco. A questo scopo, un’assemblea straordinaria di Fenice è stata convocata per lunedì 28 ottobre, con all’ordine del giorno una modifica dell’organo amministrativo. In base a quanto rivelato dal quotidiano, sia Chiara Ferragni, attuale amministratrice delegata, sia Paolo Barletta, presidente e amministratore, lasceranno la gestione della società.

Calabi, secondo quanto riportato, può contare sul sostegno di Ferragni e di Barletta per questa nuova riorganizzazione. Ad oggi, la composizione azionaria di Fenice vede Chiara Ferragni detenere il 32,5% delle quote, mentre Paolo Barletta possiede il 40% e Pasquale Morgese il restante 27,5%. Tuttavia, come evidenziato dal Corriere, non sono disponibili dati economici recenti riguardanti l'andamento della società, poiché l’ultimo bilancio approvato risale al 31 dicembre 2022, con un fatturato di 15,6 milioni di euro e un utile di 3,4 milioni.