Roberto Salis, la bordata di Osho: "Tua figlia Ilaria ci sta davvero!", è rissa-social

Nuovo capitolo della saga infinita tra Roberto Salis e Osho. E anche questa volta il campo di battaglia è X. Il padre di Ilaria aveva ritwittato un commento di un account parodia di Gianni Cuperlo, noto esponente del Partito democratico. "Si va verso Osho capo di gabinetto del ministero della Cultura", ha scritto Gianni Kuperlo-Parody. Il riferimento è al caso che ha coinvolto l'ormai ex capo di gabinetto Francesco Spano che ha da poco rassegnato le dimissioni nelle mani dello stesso Alessandro Giuli.

Roberto Salis non si è lasciato sfuggire l'occasione di ricondividere il commento satirico e lasciare impresso su X un suo messaggio pungente rivolto proprio a Federico Palmaroli. "E secondo me Le frasi di Osho sarebbe proprio il massimo che questa classe politica può esprimere", il messaggio del padre dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Ma in questo modo papà Roberto ha scatenato l'Ira (satirica) di Osho che gli ha risposto parola per parola.

"Il problema è che quella di Gianni Cuperlo è una battuta - ha replicato in dialetto romanesco Federico Palmaroli su X -, invece sua figlia al Parlamento ce sta pe davvero". Intanto sotto il tweet di Roberto sono comparsi commenti di utenti allibiti di fronte al commento di papà Salis. "Non essere modesto - scrive un ragazzo -. L'apice di certa classe politica è tua figlia".