Michele Serra da Fazio, come sono democratici gli anti-Trump: "Che Dio protegga l'America"

"In America si è votato repubblicano, per generazioni, soprattutto come atto di fiducia nei valori tradizionali. Era un voto conservatore. Un voto di ordine. Un voto di custodia delle regole. Ora è un voto sovversivo. Un voto che sfascia." Michele Serra, firma di Repubblica e commentatore fisso di Che tempo che fa, nella sua "copertina" in studio da Fabio Fazio, sul Nove, picchia duro contro Donald Trump, il candidato repubblicano alla Casa Bianca grande favorito sulla vicepresidente democratica Kamala Harris secondo quasi tutti gli ultimi sondaggi.

A pochi giorni dalle elezioni americane, l'autore de "L'Amaca" trasuda pessimismo: "Odio contro paura, è una gara che ha poco di sereno, molto di cupo. Si sente parlare, con una frequenza inquietante, di seconda guerra civile americana. Ipotesi abbastanza improbabile, ma in un paese nel quale la gente è armata fino ai denti non è uno scenario che ci consentirà di seguire queste elezioni americane come una normale pagina della storia".

"God bless America, Dio benedica l’America, dicono ad ogni pie’ sospinto i politici americani di ogni risma - prosegue Serra -. Questa volta viene voglia di dirlo anche a chi non è abituato a evocare Dio, men che meno per faccende politiche. God bless America. La benedica e soprattutto la protegga da se stessa".

Dopo pochi minuti, tocca all'ospite d'onore della serata, Elly Schlein. "Scommesse non ne faccio - spiega la segretaria del Pd -. Ma ho una speranza e una preferenza netta: che vinca Kamala Harris. Donald Trump impersonifica un modello sbagliato. E continua a dire, anche oggi, cose gravissime".