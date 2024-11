David Parenzo, Trump vince? Occhio al volto del conduttore: come si presenta in trasmissione

06 novembre 2024 a

Sigla. Ed eccezionalmente la puntata de L'aria che tira non si apre con Cosa succede in città, l'iconico brano di Vasco Rossi. Il programma in onda su La7 si apre con Living in America di James Brown. Già, scelta quasi obbligata: è il giorno della vittoria di Donald Trump su Kamala Harris, questo il verdetto della notte elettorale negli Usa. Vittoria nettissima, per il tycoon, in barbara a tutti quei sondaggi che, forse un po' truffaldinamente, ci spacciavano un testa a testa. Nessun testa a testa: è stato uno tsunami.

Ma c'è anche un'altra differenza in questa puntata de L'aria che tira rispetto alle scelte musicali. E la differenza sta tutta in... David Parenzo, i conduttore del format. Già, perché siamo abituati a vederlo sorridente, soprattutto in apertura di trasmissione. Ma oggi, mercoledì 6 novembre, non è così. Passo svelto e volto tirato, eccolo presentarsi al centro dello studio. Già, Parenzo non gioisce, affatto, per la vittoria di Trump. Chi segue La Zanzara su Radio 24 lo sa benissimo, si pensi alla bandiera pro-Trump portata in studio da Giuseppe Cruciani prontamente strappata da David (ma in verità anche chi segue L'aria che tira sa benissimo cosa pensi Parenzo).

Tant'è, questo è il verdetto democratico: vince The Donald, trionfa il tycoon. Bisogna farci i conti. "E allora buongiorno e buon mercoledì - rompe il ghiaccio Parenzo -. Sono le elezioni che potrebbero cambiare il corso delle cose. Fox News ha dato l'annuncio, Donald Trump sarà il 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Ormai è così, la Cnn non ha ancora dato la conferma ufficiale perché lo spoglio sta continuando. Trump ha già parlato al suo popolo, al popolo dei Maga, dei Make America great again. Kamala Harris parlerà invece nel pomeriggio ora italiana, intorno alle 12 ora americana. Noi vi faremo rivivere tutte le ultime ore di questa grande nottata elettorale per gli Stati Uniti e poi vedremo le reazioni del mondo, cercheremo davvero di capire cosa cambia per il mondo", conclude David Parenzo, il volto sempre più tirato, come se fosse avvenuta una catastrofe...

