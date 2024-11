Cruciani-Parenzo, si sfiora la rissa: "I diritti? Tiè!". Poi il gesto dell'ombrello

07 novembre 2024 a

a

a

Per un David Parenzo quasi in lutto a L'aria che tira, su La7, c'è un Giuseppe Cruciani in estasi per il trionfo di Donald Trump sulla democratica Kamala Harris alle presidenziali americane.

"Fermi fermi ragazzi - esordisce Cruciani a La Zanzara, su Radio 24 -. Con molta pacatezza, con grande tranquillità, senza prendere posizione naturalmente, il giornalismo neutrale che non fa sconti a nessuno con grande serenità... Gli abbiamo fatto un c***o così! Gli abbiamo fatto un c***o così, caro Parenzo! Alla grande!". Già, perché David non lo troviamo solo a La7, ma anche al fianco di Cruciani in radio.

"È una schifezza". E strappa la bandiera: Parenzo-Cruciani, finisce in rissa per Trump | Guarda

"Hanno perso quelli del politicamente corretto, quelli dei diritti delle minoranze. I diritti delle minoranze? Tiè!", e via con il gesto dell'ombrello. Cruciani è letteralmente incontenibile, con Parenzo annichilito e ridotto al silenzio.

"Hanno perso i fighetti radical chic, le star di Hollywood della min***ia, le star di Hollywood. Vanno a casa quelli che gridano ogni volta al fascismo, al pericolo democratico, quelli che guardano con schifo al popolo, quelli che hanno Kamal come autista, come autista!".

Trump vince? Occhio al volto di David Parenzo: come si presenta in trasmissione | Video

Ricordiamo che alla vigilia del voto, quando ancora in Italia come nei salotti di New York, Los Angeles, Washington e nelle Università per pochi eletti si sognava il colpaccio di Kamala, negli studi della Zanzara era andata in onda una scena di lotta di classe con Cruciani che aveva esposto la bandiera elettorale di Trump e Parenzo, in preda all'ansia e alla rabbia, l'aveva addirittura strappata. Quando si dice "sinceri democratici"...