Amesterdam, ebrei pestati in strada: orrore di Chef Rubio, ecco come esulta

08 novembre 2024 a

"Musulmani hanno organizzato gruppi di 30-40 persone che sono andati in giro a cercare gli ebrei per colpirli. Hanno colpito tutti quelli che hanno incontrato in strada, non importava se uomo o donna. Hanno cercato di entrare nel nostro albergo, in ogni albergo dove soggiornavano degli israeliani, avevano delle informazioni già da prima. Sono venuti con manganelli, cinture, colpendo e gridando 'Palestina libera'. Una esperienza terribile. Fortunatamente non siamo feriti ma siamo colpiti nell’anima. Ora siamo già in aeroporto, aspettiamo di arrivare sani e salvi a casa".

Il racconto di uno dei tanti tifosi del Maccabi Haifa aggrediti da orde di pro-Pal ad Amsterdam non basta a far capire la gravità delle aggressioni di questa notte che hanno portato al ferimento di cinque tifosi israeliani e all'invio di due aerei da Tel Aviv per riportare a casa gli ultras caduti in un'imboscata antisemita.

Non servono queste parole nemmeno a spiegare cosa è successo a Chef Rubio che su X immediatamente attacca gli israeliani con parole durissime: "Gli ebrei della colonia stanno valutando se bombardare o meno Amsterdam, in rappresaglia all’azione di resistenza dei nostri fratelli. Magari giusto un paio di droni quando finiscono di piagnucolare, giusto come avvertimento. La colonia è il male e così i suoi frutti". Odio che si aggiunge a odio.