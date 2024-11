4 di Sera, Del Debbio: "Nessuna bestemmia, una questione personale"

23 novembre 2024 a

a

a

All'improvviso, nel pomeriggio del venerdì, esplode il "bestemmia-gate". Diventa virale su X, complice anche un articolo del Corriere.it, il video in cui Paolo Del Debbio, giovedì sera a Dritto e rovescio su Rete 4, se la prende con Laura Boldrini ed esplode in quella che in un primo momento sembra una espressione blasfema. Il caso si ingrossa tanto da costringere lo stesso conduttore di Mediaset ad aprire 4 di sera di venerdì, il talk dell'access prime time sempre di Rete 4, a smentire categoricamente quanto gli è stato attribuito.

Riavvolgiamo il nastro. Giovedì sera in trasmissione si parla delle violenze a La Sapienza a Roma con gli scontri tra i collettivi studenteschi di sinistra e i "colleghi" di Azione Universitaria, vicini a Fratelli d'Italia e bollati come "fascisti". L'atteggiamento di Cambiare Rotta e il commento a loro difesa di Laura Boldrini, deputata del Pd, fanno letteralmente impazzire Del Debbio che si esibisce in un divertente sfogo in diretta.

"Signora Boldrini, ma cosa ca*** c'entrano?": faccia a faccia, Del Debbio sbotta con la piddina | Video

"Ma se uno strappa un volantino o dice 'fuori i fascisti dall'università' non vedo perché dovremmo censurare questo, assolutamente", le parole della Boldrini. "Ma signora Boldrini, io la ringrazio che lei ci concede sempre interviste così gentili. Ma cosa ca***o c'entrano 'sti ragazzi di Azione universitaria con i fascisti? - sbottava il conduttore -. Si può eventualmente combattere un presunto fascismo con antifascisti come quello di non far parlare in una scuola? Signora Boldrini, ma per favore, lo faccia per Matteo Ricci che è una persona ragionevole: vedevo che soffriva mentre lei parlava. Lo faccia per lui se non per me". Quindi la presunta bestemmia, sussurrata.

Qualche ora dopo, Del Debbio mette i puntini sulle "i": "Per una questione personale, in realtà ho citato il nome di Dio ma non ci ho messo accanto nessun attributo negativo né offensivo. Chiedo comunque scusa perché qualche telespettatore, in particolare dei credenti o delle credenti, si sono sentite offese. Ho sbagliato, perché il nome di Dio non va nominato invano come ci dicono i Vangeli e i Comandamenti, ne chiedo scusa, assolutamente involontario ma ci tengo a ribadire che io, ieri, nella mia trasmissione, non ho detto alcuna bestemmia".