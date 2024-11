DiMartedì, Totaro interrompe la Piccolotti: "Se no sto male"

Roberto Totaro 27 novembre 2024 a

Bel siparietto a DiMartedì, talk di La7 di approfondimento dei temi della politica e dell’attualità condotto ogni martedì sera da Giovanni Floris. Gli attori della contesa sono Achille Totaro, esponente di Fratelli d’Italia ed ex-senatore, contro Elisabetta Piccolotti, parlamentare di Alleanza, Verdi e Sinistra.

Il macro-argomento di cui si discute, ovviamente, è lo sciopero nazionale del 29 novembre, che sta agitando molto il governo, perché segue altre iniziative analoghe verificatesi nel corso degli ultimi mesi. La manifestazione coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, ad eccezione del trasporto ferroviario e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha precettato lo sciopero del trasporto pubblico locale, che così durerà solamente quattro ore.

Cgil e Uil si sono opposte alla decisione, annunciando ricorsi. Floris concede la parola alla Piccolotti, che spiega come fermare questa situazione: “Cominciamo dall'abc, allora per fermare gli scioperi bisogna chiudere il contratto e si deve fare una manovra che mette più risorse dentro gli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici, questo è l'abc”. Vorrebbe interromperla Totaro che esclama: “La devo interrompere se no sto male...". E Giovanni Floris: "No, tenga duro...".

