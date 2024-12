Carlo Calenda confessa: "Perché ho vissuto con Lapo Elkann e mia moglie"

01 dicembre 2024 a

Si confessa, Carlo Calenda, il leader di Azione. Si confessa in una lunga intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera, in cui parla di molti aspetti personali, privati, della sua vita.

E si parla molto di Violante, la sua attuale moglie, che Calenda spiega di aver conosciuto "a una festa di diciott’anni, qualche anno". Solo due settimane fa, in radio a Un giorno da Pecora, Calenda aveva confessato di averla tradita. "Ho confessato di aver preso una sbandata per un’altra donna e di essere ritornato con la coda tra le gambe, parliamo di una cosa successa trent’anni fa. Poi, certo, riprendendo la notizia ci hanno fatto il titolo Calenda ha tradito la moglie. Pensi che Violante non aveva visto nulla. Alcune amiche l’hanno avvertita e mi ha telefonato: Carlo ma che ca*** hai detto?".

Ma è quando parla della prima convivenza con Violante che Carlo Calenda snocciola un aneddoto imperdibile: per un certo lasso di tempo ha vissuto insieme a lei e a Lapo Elkann. "Per un periodo abitammo a Modena io, lei e Lapo Elkann. Lapo e io eravamo entrati in Ferrari più o meno nello stesso periodo e dividevamo lo stesso appartamento", svela il leader di Azione.

E com'è stato vivere con il rampollo Agnelli? "Ragazzo d’oro, una persona buona e sensibile. Quando toccava a lui fare la spesa tornava indietro con cose prese a piacere, tipo chili di mozzarelle. E io: Lapo, ma i detersivi li hai presi?. Con Violante andò meglio perché ci mise sotto e diede ordine un po’ al tutto. E Lapo iniziò a tornare dal supermercato anche con i detersivi", conclude Carlo Calenda.